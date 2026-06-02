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La Malédiction de Voltaire

Groumeur Le

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Un corps retrouvé dans les eaux froides de Versoix. Une chasse au trésor érudite. Et, derrière les apparences, une mécanique bien plus sombre. L'inspecteur Clébard est appelé à enquêter sur la mort de Noé Wicht, plongeur passionné et participant à un jeu énigmatique inspiré de Voltaire. Très vite, l'hypothèse de l'accident s'effondre : la victime a été assassinée, dans des circonstances aussi violentes qu'intrigantes. Au coeur de l'affaire, une communauté singulière les "Zadiguiens" engagée dans une chasse au trésor mêlant indices littéraires, symboles et références historiques. Le fil conducteur ? Un épisode méconnu du XVIII siècle : le projet avorté de port à Versoix, soutenu par Choiseul et auquel Voltaire lui-même fut associé, avant d'en constater l'échec avec amertume. Entre passé et présent, l'enquête se déploie comme un jeu de pistes où chaque indice peut dissimuler un mobile. Une énigme autour d'un texte ancien, une mystérieuse pommade censée révéler des trésors invisibles... et désormais, un mort dont les yeux ont été arrachés. Simple rivalité entre chasseurs obsessionnels ? Ou dérive plus intime, plus dangereuse ? A mesure que Clébard interroge, recoupe et doute, les certitudes se fissurent. Car ici, la quête du trésor semble elle-même porteuse de malédiction. Entre satire locale, érudition voltairienne et tension policière, ce roman tisse une intrigue singulière où la connaissance éclaire autant qu'elle égare et où chercher peut, parfois, coûter bien plus que trouver.

Par Groumeur Le
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Groumeur Le

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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La Malédiction de Voltaire

Groumeur Le

Paru le 02/06/2026

202 pages

Editions de l'Onde

22,00 €

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