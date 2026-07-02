A partir de maintenant

Ne manquez pas l'épique conclusion de l'affrontement millénaire contre Ryomen Sukuna dans cet ultime volume de Jujutsu Kaisen ! Ryomen Sukuna a étendu son territoire malgré toutes les tentatives de l'en empêcher ! Néanmoins, grâce à l'aide de Choso et d'Aoi, Yuji a réussi à gagner suffisamment de temps pour permettre à Yuta de revenir sous une forme inattendue et d'affaiblir encore davantage son adversaire... mais à quel prix ? Hana se joint alors au combat et Yuji tente une dernière fois de libérer Megumi de l'emprise du roi des fléaux...