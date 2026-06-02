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Ni héros, ni fantôme

Mathieu Duluc

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Un homme ordinaire. Une vie sans éclat apparent. Et pourtant, une trajectoire qui touche à l'essentiel. Ce livre n'est ni le récit d'une réussite spectaculaire ni celui d'une transformation héroïque. C'est l'histoire d'un homme qui cherche simplement à ne pas disparaître. A tenir sa place, malgré l'instabilité, les pertes et les silences qui jalonnent l'existence. De l'enfance à l'armée, d'un accident grave aux exigences du travail, du rugby à la paternité, jusqu'à l'exil en Guadeloupe, sa vie avance par déplacements successifs géographiques, affectifs, intérieurs. Chaque étape apporte son lot d'appuis... puis leur retrait. Et face à cela, une nécessité : continuer, sans garantie, sans modèle, sans certitude. Loin des récits de reconstruction triomphante, ce texte explore une autre voie : celle d'une persévérance discrète, faite de gestes simples, de patience et de cohérence personnelle. Ici, la force ne se proclame pas elle se tient. "Il n'est pas nécessaire d'être exceptionnel pour continuer". "La valeur n'est pas dans l'éclat ; elle est dans la tenue". A travers une écriture sobre et lucide, ce livre s'adresse à chacun. A ceux qui avancent sans bruit. A ceux qui doutent. A ceux qui, malgré tout, restent debout. Et il murmure, sans injonction : ne vous effacez pas de votre propre histoire.

Par Mathieu Duluc
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Mathieu Duluc

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Ni héros, ni fantôme

Mathieu Duluc

Paru le 02/06/2026

102 pages

Editions de l'Onde

17,00 €

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