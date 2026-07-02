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Suicide Red Tome 1

Harimaru

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Plongez dans les dédales d'un Tokyo fantastique aux côtés d'une héroïne explosive ! Il y a dix ans, des brèches vers une autre dimension se sont ouvertes au-dessus de Tokyo, déversant un flot de magie. La ville s'est retrouvée envahie par les gobelins, les zombies et autres créatures, et certains humains ont acquis des pouvoirs spéciaux... Madoka en fait partie : elle manie les flammes... et se blesse souvent au passage, au point d'être surnommée "Suicide Red'. La jeune fille gagne sa vie comme chasseuse de trésors mais rêve d'entrer dans les brigades chargées des pires monstres, ceux des souterrains fermés au commun des mortels. C'est là qu'elle a perdu la trace de son grand-père, sa seule famille restante. Coup de chance ou malédiction, une mission la mène en plein coeur de la zone interdite, face à une hydre gigantesque... Avant de chercher son aïeul, il faut d'abord sauver sa peau ! Plongez dans les souterrains de Tokyo, capitale des monstres et de la magie ! Ancien assistant du célèbre Yusuke Murata ( One-Punch Man ), Harimaru déroule un récit sans temps mort, entre RPG et jeu de baston.

Par Harimaru
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Harimaru

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Suicide Red Tome 1

Harimaru trad. Damien Guinois

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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