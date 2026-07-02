Bonsaï - Leçons et conseils du grand Maître japonais

Elu l'un des dix meilleurs livres de jardinage de 2024 par Washington Gardener Magazine ! Un ouvrage complet qui présente toutes les techniques essentielles pour planter et entretenir les types de bonsaïs les plus populaires : pins, cyprès, cèdres, arbres à fleurs et autres variétés appréciées, y compris les herbes décoratives. Que vous soyez débutant ou passionné de longue date, ce livre vous montre comment, avec l'aide de l'homme, un bonsaï peut évoluer et prospérer pendant des siècles. Une masterclass avec l'un des plus grands maîtres vivants du bonsaï, Kunio Kobayashi. Un ouvrage indispensable pour nourrir votre passion, approfondir vos connaissances et développer votre savoir-faire dans l'art du bonsaï.