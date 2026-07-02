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Bonsaï - Leçons et conseils du grand Maître japonais

Kunio Kobayashi

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Elu l'un des dix meilleurs livres de jardinage de 2024 par Washington Gardener Magazine ! Un ouvrage complet qui présente toutes les techniques essentielles pour planter et entretenir les types de bonsaïs les plus populaires : pins, cyprès, cèdres, arbres à fleurs et autres variétés appréciées, y compris les herbes décoratives. Que vous soyez débutant ou passionné de longue date, ce livre vous montre comment, avec l'aide de l'homme, un bonsaï peut évoluer et prospérer pendant des siècles. Une masterclass avec l'un des plus grands maîtres vivants du bonsaï, Kunio Kobayashi. Un ouvrage indispensable pour nourrir votre passion, approfondir vos connaissances et développer votre savoir-faire dans l'art du bonsaï.

Par Kunio Kobayashi
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Kunio Kobayashi

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Plantes d'intérieur, balcons

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Bonsaï - Leçons et conseils du grand Maître japonais

Kunio Kobayashi

Paru le 13/08/2026

224 pages

Editions Nuinui

29,90 €

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