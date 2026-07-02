Qu'est-ce que l'économie ? Pourquoi l'étudier ? A quoi servent les économistes ? Autant de questions auxquelles ce manuel se propose de répondre, en offrant une introduction claire, structurée et pédagogique à l'économie. Il décrit de manière approfondie chacun des agents de l'économie, en particulier l'entreprise, la banque et l'Etat, pour les intégrer pas à pas dans le tout premier modèle économique de l'histoire : le circuit économique. Sont ainsi détaillés ce que ces agents produisent (les biens économiques, la monnaie, le bien public), le contexte dans lequel ils évoluent (le marché, le système bancaire, la démocratie) et la façon dont ils s'insèrent dans le circuit de l'économie (le circuit économique simple, le circuit monétaire et le circuit national). Cet ouvrage s'adresse avant tout aux élèves du cours d'introduction à l'économie du secondaire supérieur en Suisse. Agrémenté de nombreuses citations, anecdotes et précisions historiques, il adopte une approche anthropologique - qui cherche à amener les savoirs par le récit historique - et veille à présenter les différents courants de pensée sans en privilégier un en particulier. De nombreux exercices permettent d'assimiler les connaissances exposées et de les mettre en pratique dans des réflexions plus globales.