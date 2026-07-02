Le Tremblement magnifique

"? C'est une histoire qui parle de fantômes, de vampires, de femmes furieuses, d'hommes répugnants et de sorcières qui ont créé ce que nous appelons le "? monde ? " en volant au-dessus de nos têtes. C'est une histoire de têtes qui roulent, de femmes fatiguées et d'un enfant qui connaît le secret du visage de Dieu, du visage du diable. C'est une histoire sur la relation sadique, la relation SM que nous entretenons avec les personnes qui nous ont historiquement baisés. C'est aussi une histoire d'amour. ? " [Carolina Bianchi] Le texte s'articule autour de deux points cruciaux. Le premier concerne les notions de passé et de temps qui sont inscrites dans nos corps. Comment gérons-nous cette accumulation d'informations issues de différentes époques, ces fragments du passé dans notre corps et dans notre subjectivité? ? L'autre point qui a guidé la recherche pour Tremblements magnifiques est la manière dont l'Histoire ne rend pas compte des femmes considérées comme violentes. Il semble contradictoire qu'une femme soit cruelle, car le récit historique hégémonique est patriarcal et très dangereux pour les femmes. Les femmes devraient être dociles pour ne pas être anéanties. Tout ce qui est considéré comme monstrueux chez la femme est ce que l'homme ne parvient pas à dominer, explique Carolina Bianchi.