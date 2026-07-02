Savants Maudits Chercheurs exclus

Pierre Lance dresse ici douze portraits de scientifiques et chercheurs de génie qui se sont confrontés au scientisme, à la bureaucratie académiques et à des groupes d'intérêts qui ont invisibilisé ou dénigré leurs découvertes. Il s'inscrit dans une série de quatre tomes, enfin en Poche, qui vise à leur rendre justice et à réhabiliter leurs travaux et inventions. Collection GUERISONS INTERDITES - SURVIVANTS ILLEGAUX Ce livre présente douze nouveaux portraits de grands scientifiques et chercheurs contemporains dont les travaux n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Vous y lirez ainsi les parcours de Georges LAKHOVSKY, Royal Raymond RIFE, Jean BERTIN, Alexandre SALMANOFF, Ivan MAKHONINE, Ernest VILLEQUEZ, Michel MOIROT, Ryke Geerd HAMER, Philippe LAGARDE, Hans NIEPER, Joël STERNHEIMER, Jean-Pierre PETIT. Ce livre a pour but de leur rendre justice et de réhabiliter leurs travaux et inventions.