Fondamentaux des assurances et banque s'impose comme un vade-mecum technique sur les mutations du système financier congolais, marqué par la libéralisation des assurances depuis 2015 et le durcissement des normes prudentielles bancaires. Alliant théorie et leviers opérationnels, l'auteur examine les cadres juridico-économiques du secteur face aux défis de la digitalisation, de l'inclusion financière et de la cybercriminalité. Par la démonstration du lien structurel entre mobilisation de l'épargne et transformation des dépôts, cette contribution offre une grille de lecture indispensable au développement d'une économie nationale résiliente.