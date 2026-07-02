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Le Grevisse de l'étudiant

Benjamin Demassieux

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Une synthèse sur les mythes antiques et leur exploitation dans la littérature classique et contemporaine Depuis toujours, les mythes imprègnent, influencent et enrichissent l'univers des lettres, des arts et de la culture au travers de thèmes universels. Ce livre les explore et permet aux étudiants de faire le pont entre la mythologie antique, la littérature classique et contemporaine, l'art et la culture populaire, pour exercer leur esprit critique et renforcer leur culture générale. Il offre : - une synthèse des traditions mythiques gréco-romaine, arthurienne et biblique : les récits fondateurs, les personnages clés (dieux, héros, créatures mythiques) et les auteurs essentiels - des clés de lecture pour repérer et comprendre les références mythologiques dans la littérature, les arts, le cinéma, les médias - des exemples de la réception des mythes dans la culture contemporaine Avec : - des extraits de textes classiques traduits - des analyses détaillées de 4 exploitations majeures de mythes dans la création contemporaine Pour les étudiants en licence (lettres, histoire, arts) et en prépas.

Par Benjamin Demassieux
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Benjamin Demassieux

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Critique

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Le Grevisse de l'étudiant

Benjamin Demassieux

Paru le 02/07/2026

256 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

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Scannez le code barre 9782807374461
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