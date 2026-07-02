Le Grevisse de l'étudiant

Une synthèse sur les mythes antiques et leur exploitation dans la littérature classique et contemporaine Depuis toujours, les mythes imprègnent, influencent et enrichissent l'univers des lettres, des arts et de la culture au travers de thèmes universels. Ce livre les explore et permet aux étudiants de faire le pont entre la mythologie antique, la littérature classique et contemporaine, l'art et la culture populaire, pour exercer leur esprit critique et renforcer leur culture générale. Il offre : - une synthèse des traditions mythiques gréco-romaine, arthurienne et biblique : les récits fondateurs, les personnages clés (dieux, héros, créatures mythiques) et les auteurs essentiels - des clés de lecture pour repérer et comprendre les références mythologiques dans la littérature, les arts, le cinéma, les médias - des exemples de la réception des mythes dans la culture contemporaine Avec : - des extraits de textes classiques traduits - des analyses détaillées de 4 exploitations majeures de mythes dans la création contemporaine Pour les étudiants en licence (lettres, histoire, arts) et en prépas.