Ministère chrétien sous l'action du Saint-Esprit !

Le ministère chrétien n'est ni une fonction ni un titre, mais un privilège sacré : le service du Christ manifesté dans le don de soi. A travers l'accompagnement et la consolation des coeurs, l'invisible se fait présence. Cet ouvrage sonde les fondements de l'appel, de la mystique de l'onction aux exigences d'une vie consacrée. Entre combats spirituels et obéissance aux autorités, il trace le chemin d'un service authentique où l'humilité prend le pas sur la visibilité. A la fois boussole et avertissement, ces pages s'adressent à ceux qui, au-delà des honneurs, choisissent la fidélité. Un manifeste pour quiconque ose murmurer avec foi : "Me voici, envoie-moi".