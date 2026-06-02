Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Ministère chrétien sous l'action du Saint-Esprit !

Koya mugisho Nfizi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le ministère chrétien n'est ni une fonction ni un titre, mais un privilège sacré : le service du Christ manifesté dans le don de soi. A travers l'accompagnement et la consolation des coeurs, l'invisible se fait présence. Cet ouvrage sonde les fondements de l'appel, de la mystique de l'onction aux exigences d'une vie consacrée. Entre combats spirituels et obéissance aux autorités, il trace le chemin d'un service authentique où l'humilité prend le pas sur la visibilité. A la fois boussole et avertissement, ces pages s'adressent à ceux qui, au-delà des honneurs, choisissent la fidélité. Un manifeste pour quiconque ose murmurer avec foi : "Me voici, envoie-moi".

Par Koya mugisho Nfizi
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Koya mugisho Nfizi

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ministère chrétien sous l'action du Saint-Esprit ! par Koya mugisho Nfizi

Commenter ce livre

 

Ministère chrétien sous l'action du Saint-Esprit !

Koya mugisho Nfizi

Paru le 02/06/2026

148 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044037640
9791044037640
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.