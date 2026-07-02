L'écologie des zones de vie

Le concept de " zones de vie " est enraciné dans l'histoire de l'écologie en Europe et en Amérique. Il a donné lieu à de nombreuses recherches et applications dans le contexte de la structuration de l'écologie comme discipline scientifique, et s'inscrit dans l'histoire des théories biogéographiques et écologiques des XIXe et XXe siècles. Les auteurs analysent ce concept sous une approche historique et épistémologique.