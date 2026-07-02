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L'écologie des zones de vie

Patrick Matagne, Jean-François Beauvais

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Le concept de " zones de vie " est enraciné dans l'histoire de l'écologie en Europe et en Amérique. Il a donné lieu à de nombreuses recherches et applications dans le contexte de la structuration de l'écologie comme discipline scientifique, et s'inscrit dans l'histoire des théories biogéographiques et écologiques des XIXe et XXe siècles. Les auteurs analysent ce concept sous une approche historique et épistémologique.

Par Patrick Matagne, Jean-François Beauvais
Chez Quae éditions

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Auteur

Patrick Matagne, Jean-François Beauvais

Editeur

Quae éditions

Genre

Ecologie

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L'écologie des zones de vie

Patrick Matagne, Jean-François Beauvais

Paru le 02/07/2026

Quae éditions

19,00 €

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