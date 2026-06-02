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Les récits du futur

Jean-Marc Guscetti

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Confrontés aux urgences et à la multiplication des crises, nous perdons de vue le futur. Piégés par notre cerveau, nous restons prisonniers du présent, victimes du biais de la myopie temporelle. Face à ce défi, la prospective nous permet de regarder plus loin. Cette discipline en plein essor est un levier puissant pour anticiper les menaces, inspirer les autres et capter les opportunités. Elle conjugue leadership, collaboration, résilience et prospérité. Et si nous pouvions façonner l'avenir en explorant ses scénarios les plus audacieux ? Ce livre nous plonge dans treize récits captivants qui imaginent les grandes disruptions de demain. On y découvre la révolution médicale des ciseaux moléculaires, les robots autonomes, la nouvelle gouvernance des Etats-hybrides et le départ de l'humanité vers Mars. Chaque histoire est associée à un outil de prospective utilisé par les experts : le S-Curve, le Donut, la Matrice des scénarios, le World Building et bien d'autres. En conjuguant force de la narration et rigueur de la méthode, cet ouvrage aide à penser le futur avec le coeur et à le construire avec lucidité. Il s'adresse aux dirigeants désireux d'anticiper les ruptures, aux communicants voulant fédérer par le récit et aux citoyens engagés prêts à agir sur le monde qui vient. Parce que le futur ne se subit pas... il se façonne.

Par Jean-Marc Guscetti
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Jean-Marc Guscetti

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Carrière et réussite

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Les récits du futur

Jean-Marc Guscetti

Paru le 02/06/2026

196 pages

Editions Slatkine

29,00 €

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