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Dunkerque-Hollywood

Dominique Everaert

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A l'occasion du tournage du film Dunkerque de Christopher Nolan, la narratrice revient dans sa ville natale pour retrouver son fils Max, figurant sur le plateau. La reconstitution hollywoodienne fait surgir dans les mémoires la véritable évacuation de Dunkerque en 1940. Ce retour vers le passé la conduit à explorer l'histoire de son grand-père Julien, soldat français capturé et marqué par cinq années de captivité, et celle de Blanche, son épouse, restée seule avec leur enfant sous les bombardements. Amour brisé, malentendus et silences composent un secret de famille longtemps enfoui. En croisant les regards de Max, Julien et Blanche, " Dunkerque-Hollywood " mêle mémoire individuelle et histoire collective, interroge la transmission et la possibilité d'une seconde chance.

Par Dominique Everaert
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Dominique Everaert

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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Dunkerque-Hollywood

Dominique Everaert

Paru le 02/06/2026

336 pages

Les éditions du Panthéon

24,90 €

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