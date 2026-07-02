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La nouvelle bible du Score IAE message

Franck Attelan

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Numéro 1 des ventes, la Bible du Score IAE Message est l'ouvrage indispensable pour obtenir le meilleur score. La Bible du Score IAE Message se propose de poursuivre un objectif ambitieux : celui de vous aider à obtenir un score qui dépasse les 300 sur 400 au Score IAE MESSAGE® ! Vous y trouverez une présentation complète des quatre sous-épreuves, des cours complets, plus de 3000 applications clés et 8 scores IAE blancs complets pour évaluer et surtout pour apprendre à gérer efficacement votre temps.

Par Franck Attelan
Chez Studyrama

|

Auteur

Franck Attelan

Editeur

Studyrama

Genre

Annales des écoles de commerce

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La nouvelle bible du Score IAE message

Franck Attelan

Paru le 02/07/2026

1000 pages

Studyrama

34,90 €

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