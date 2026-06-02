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La construction d'une armée postcoloniale en République du Congo

Vivien Tsomambet

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Depuis l'indépendance en 1960, la République du Congo s'est construite avec, et souvent par, ses forces armées. Héritière des structures coloniales françaises, puis remodelée par les idéologies, les crises et les recompositions politiques, l'armée congolaise a traversé plus de quatre décennies de mutations profondes. Des coups d'Etat aux réformes, des guerres civiles aux missions de paix, elle a été un acteur central d'une nation en quête de stabilité. Cet ouvrage retrace la formation et l'évolution de cette armée postcoloniale, en éclairant ses fondements, ses transformations successives et les défis qui ont accompagné son développement. Il analyse le rôle majeur joué par les militaires dans la trajectoire politique nationale trois chefs d'Etat étant issus de ses rangs et met en perspective les enjeux qui continuent de façonner l'institution aujourd'hui. A travers une approche historique rigoureuse et contextualisée, l'auteur offre une lecture essentielle d'une armée dont l'influence demeure déterminante dans la construction de l'Etat, la sécurité et les perspectives d'avenir du Congo.

Par Vivien Tsomambet
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Vivien Tsomambet

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Géopolitique

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La construction d'une armée postcoloniale en République du Congo

Vivien Tsomambet

Paru le 02/06/2026

312 pages

Les éditions du Panthéon

23,90 €

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Scannez le code barre 9782754776943
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