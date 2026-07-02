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Rédacteur territorial et Rédacteur principal de 2e classe

Marc Dalens

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Ce livre s'adresse aux candidats des concours externes, internes et de 3e concours de rédacteur territorial et de rédacteur territorial principal de 2e classe, accessibles à bac et bac +2 (catégorie B). Outre la présentation détaillée des métiers et de la formation, ce guide "tout-en-un" permet de préparer efficacement les épreuves des concours. Epreuves d'admissibilité - Rédaction de note (rédacteur territorial) - Rédaction de rapport avec propositions opérationnelles (rédacteur principal de 2e classe) - Série de questions (rédacteur territorial, concours externe ; rédacteur principal de 2e classe) Epreuve d'admission - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de se familiariser avec chacune des épreuves des concours.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Rédacteur territorial et Rédacteur principal de 2e classe

Marc Dalens

Paru le 02/07/2026

240 pages

Studyrama

22,90 €

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