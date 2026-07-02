La grammaire avec des jeux de cartes Maternelle

Cet ouvrage propose 25 jeux clés en main pour aider les élèves de maternelle à découvrir la grammaire en s'amusant ! Grâce aux 557 cartes illustrées et cartonnées, les élèves progressent en langage oral et acquièrent du vocabulaire ! Le langage oral est central dans les apprentissages en maternelle : il constitue un levier essentiel pour développer la pensée, la communication et l'entrée dans l'écrit. Il est donc important de proposer aux élèves des activités variées et motivantes favorisant la manipulation et la structuration de la langue orale. Cet ouvrage propose 25 jeux de cartes clé en mains pour accompagner les élèves dans la découverte de la grammaire et des structures de la langue orale, de façon progressive, concrète et ludique. Les jeux donnent lieu à des situations concrètes d'expression orale en utilisant l'image comme élément déclencheur . Chaque jeu permet de travailler un objectif langagier précis qui s'inscrit dans une progression établie de manière à augmenter au fur et à mesure le niveau des productions langagières. On passe par exemple de " Je veux les jambes du clown jaune . " à " Je demande à Allan les jambes jaunes pour compléter mon clown. " Grâce aux 557 cartes illustrées et cartonnées , prêtes à l'emploi, les élèves enrichissent leur vocabulaire et progressent en langage oral, du simple énoncé aux structures plus complexes : accords, subordonnées, marqueurs temporels et logiques, etc. Les jeux proposés (jeu des paires, memory, loto, 7 familles...) motivent les élèves, dynamisent les séances et favorisent une participation active. Ayant pleinement adopté cet ouvrage en classe depuis plusieurs années, Julie Gentil, enseignante en maternelle , amène un regard neuf sur la mise en place des séances en ajoutant des situations de préparation aux jeux et en proposant des encarts " conseils " pour partager son expérience avec les enseignantes. Les ressources numériques comprennent : Les 557 cartes en couleurs à imprimer et plastifier. Les cartes en version noir et blanc à colorier différemment pour travailler d'autres objectifs et/ou pour les élèves " petits parleurs ". Du matériel supplémentaire pour mener à bien les séances : des photos d'objets, des tableaux, etc.