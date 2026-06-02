L'Homme qui Tombe

C'est un souvenir que seuls ceux qui ont plus de 20 ans peuvent avoir en mémoire. Nous savons tous précisément où nous étions le 11 septembre 2001. Un quart de siècle plus tard, la commémoration des attentats du 11 septembre fait encore resurgir des images vertigineuses. Une des plus puissantes photos prises ce jour-là fut censurée juste après sa publication. Elle heurtait l'Amérique, pourtant habituée à l'exhibition et au voyeurisme, car elle montrait une victime en pleine chute, encore en vie pour trois secondes avant qu'elle ne se fracasse sur la dalle des tours jumelles de New York, éventrées par les avions. Ne saura-t-on jamais qui était cet Homme qui tombe ? Des enquêtes ont été menées et des noms ont été cités mais quelle certitude y a-t-il ? Qu'a ressenti le photographe qui a figé ce moment de vie précédant une mort inéluctable ? Quelles raisons ont poussé la société à ostraciser cette image ? En s'attachant au narratif des proches de victimes, et des témoins directs, ce récit nous interroge également au plus profond : qu'aurions-nous fait à la place de cet inconnu ? Nous serions-nous suicidés ou, plus sobrement, nous serions-nous échappés du brasier en espérant voler vers un salut inespéré ? Avec la participation d'Hubert Védrine.