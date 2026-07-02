Elle sera la femme pirate la plus puissante de l'histoire... mais à quel prix ? Chine méridionale, début du XIXe siècle. Après un brutal affrontement entre son équipage de pirates et un navire portugais, Shek Yeung se retrouve veuve - et en position de prendre le contrôle de sa flotte. Au lieu de se lamenter, Shek Yeung lance un nouveau plan : elle épouse immédiatement le second de son mari afin de conserver son pouvoir sur l'équipage, tuer dans l'oeuf tout potentiel conflit de succession, et stabiliser leur alliance avec les autres pirates de la région. Mais alors que Shek Yeung se bat pour contrôler l'armée qu'elle sait être née pour diriger, de plus grandes menaces se profilent à l'horizon. L'empereur de Chine a chargé un noble brutal et rusé de débarrasser les mers de Chine méridionale des pirates, et les Européens, lassés de perdre des navires, des hommes et de l'argent au profit de l'alliance de Shek Yeung, ont de nouveaux projets pour la région. Pire encore, les méthodes féroces de la jeune commandante lui valent d'être remise en cause dans sa légitimité. Alors qu'elle navigue entre sa condition de femme et les crises d'autorité, elle doit décider combien de temps elle est prête à se battre, et à quel prix, sous peine de perdre sa flotte, sa nouvelle famille, et même sa vie. Aussi saisissant que les remous de l'océan, aussi marquant que la plus brutale des batailles, Rouge comme la mer est le portrait vibrant d'une femme tiraillée entre besoin de liberté, soif de pouvoir et menaces politiques, aussi brillante que troublante, aussi géniale que cruelle - en un mot, inoubliable. "Un portrait captivant de la légendaire reine des pirates du XIXe siècle, Shek Yeung... Une aventure lyrique en pleine mer". Times "Pour tous ceux qui aiment les pirates, les fictions historiques et les puissantes héroïnes... Ouvrez ce livre pour d'audacieuses aventures de cape et d'épée écrites dans une prose lyrique immersive". Qian Julie Wang, The TODAY Show