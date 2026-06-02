Le TOPIK I pour les francophones

Vous apprenez le coréen ? Vous préparez le TOPIK I (Test Of Proficiency in Korean) ou vous souhaitez le tenter et valider les degrés 1 et 2 du certificat ? Ne cherchez plus, ce guide de préparation est celui qu'il vous faut ! Véritable " tout en un ", il donne toutes les clés pour aborder l'examen en confiance et mettre toutes les chances de réussite de son côté. Particulièrement complet, entièrement rédigé en français, il a spécialement été conçu pour accompagner, de façon précise et concrète, les candidats francophones de la manière la plus exhaustive possible. Au programme : - Présentation détaillée de l'examen - Clés pour comprendre les consignes afin de performer lors des épreuves (compréhension orale et écrite) - 72 points de grammaire essentiels - 21 listes de vocabulaire thématiques - 32 exercices d'entraînement par type de questions et par type de réponses - 3 examens blancs inédits corrigés et commentés - des conseils pour augmenter vos chances de réussite Le plus : Des fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses