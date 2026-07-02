Hypercroissance à la carte

Et si les secrets de l'hypercroissance se cachaient dans les cuisines des plus grands chefs du monde ? A travers 15 parcours exceptionnels - de Paul Bocuse à Gordon Ramsay, en passant par Joël Robuchon, Cédric Grolet et Yannick Alléno - cet ouvrage explore comment l'audace, la créativité et une vision stratégique ont permis à ces figures emblématiques de bâtir des empires. Fruit de la collaboration entre deux experts, l'un en management, l'autre en gastro-diplomatie, ce livre décrypte cinq stratégies clés d'hypercroissance, inspirées par des destins entrepreneuriaux aussi riches qu'instructifs. Le dernier chapitre révèle les conditions nécessaires pour créer l'alchimie de l'hypercroissance, en confrontant les recettes des chefs aux théories majeures du leadership et de la croissance, de Blake & Mouton à Henry Kissinger. La vision croisée des auteurs y est condensée dans un modèle en "étoile" transposable à tous les modèles d'hypercroissance. Accessible à tous, cet ouvrage s'adresse aux enseignants et étudiants en gestion, aux professionnels de la gastronomie, aux consultants en stratégie, ainsi qu'à un public curieux des mécanismes qui transforment une passion en succès mondial.