Jeu de venin, jeu de vilain

Une arnaque, une vengeance et une traque savamment orchestrées entre trois personnages aussi faillibles qu'attachants. Qui est vraiment la proie et qui est le chasseur dans ce trio improbable ? Alexandra de Varencourt, riche héritière parisienne, pensait avoir tout vécu... sauf le grand amour. Quand Marc, trentenaire charismatique aux airs d'entrepreneur écolo, entre dans sa vie, elle a enfin l'impression d'être vue, désirée, aimée. Jusqu'au jour où il disparaît. Avec lui s'envolent 800 000 euros, des tableaux de maître, des bijoux et une part de sa dignité. Humiliée, recluse dans son loft parisien, Alexandra se noie dans la honte et le silence, bien décidée à ce que ni ses parents ni la presse ne découvrent sa faiblesse. Mais Marie, son avocate et seule véritable amie, refuse de la laisser s'enfoncer. Choquée par la froideur méthodique de Marc, elle ne supporte pas l'idée qu'il puisse recommencer avec d'autres femmes. Et si le meilleur moyen de l'arrêter était de le prendre à son propre piège ? Devenir sa prochaine proie, le laisser dérouler son scénario bien rodé... pour mieux le faire tomber. Avec l'aide d'Alexandra qui lui promet des moyens illimités et beaucoup d'argent en récompense, Marie accepte de se faire passer pour une riche veuve éplorée, dans l'espoir d'appâter le vil séducteur. Commence alors une traque et un jeu de faux-semblants aussi dangereux que savoureux. Comme dit l'adage, "rira bien qui rira le dernier" ...