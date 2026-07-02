Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Jeu de venin, jeu de vilain

Bella Donna Clarke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une arnaque, une vengeance et une traque savamment orchestrées entre trois personnages aussi faillibles qu'attachants. Qui est vraiment la proie et qui est le chasseur dans ce trio improbable ? Alexandra de Varencourt, riche héritière parisienne, pensait avoir tout vécu... sauf le grand amour. Quand Marc, trentenaire charismatique aux airs d'entrepreneur écolo, entre dans sa vie, elle a enfin l'impression d'être vue, désirée, aimée. Jusqu'au jour où il disparaît. Avec lui s'envolent 800 000 euros, des tableaux de maître, des bijoux et une part de sa dignité. Humiliée, recluse dans son loft parisien, Alexandra se noie dans la honte et le silence, bien décidée à ce que ni ses parents ni la presse ne découvrent sa faiblesse. Mais Marie, son avocate et seule véritable amie, refuse de la laisser s'enfoncer. Choquée par la froideur méthodique de Marc, elle ne supporte pas l'idée qu'il puisse recommencer avec d'autres femmes. Et si le meilleur moyen de l'arrêter était de le prendre à son propre piège ? Devenir sa prochaine proie, le laisser dérouler son scénario bien rodé... pour mieux le faire tomber. Avec l'aide d'Alexandra qui lui promet des moyens illimités et beaucoup d'argent en récompense, Marie accepte de se faire passer pour une riche veuve éplorée, dans l'espoir d'appâter le vil séducteur. Commence alors une traque et un jeu de faux-semblants aussi dangereux que savoureux. Comme dit l'adage, "rira bien qui rira le dernier" ...

Par Bella Donna Clarke
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Bella Donna Clarke

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeu de venin, jeu de vilain par Bella Donna Clarke

Commenter ce livre

 

Jeu de venin, jeu de vilain

Bella Donna Clarke

Paru le 13/08/2026

280 pages

Alter Real éditions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385756642
9782385756642
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.