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Mathématiques - 354 exercices corrigés classés par compétences - 5e

Christophe Poulain

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Poursuivant la scolarité du collège, la classe de 5e représente aussi la première du cycle 4 au terme duquel interviendra la validation des acquis mathématiques en vue de l'obtention du Diplôme national du Brevet. Pour aider à la réussite de cet objectif, ce livre regroupe : - les compétences de la classe de 5e telles qu'elles sont écrites dans les programmes de mathématiques du collège ; - des exercices faisant référence directement aux intitulés des compétences du programme : des exercices gradués, s'adressant à tous et accompagnés de la partie de leçons correspondante. Ces exercices permettent aussi de travailler sur les compétences propres au socle commun des connaissances ; - des exercices " bilan " qui regroupent plusieurs compétences au sein d'un même énoncé, permettant ainsi un travail approfondi de qualité. En accompagnant les élèves durant la classe de 5e, ce livre leur fera réviser et approfondir activement le programme de mathématiques decette classe.

Par Christophe Poulain
Chez Ellipses

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Auteur

Christophe Poulain

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-matières

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Mathématiques - 354 exercices corrigés classés par compétences - 5e

Christophe Poulain

Paru le 02/06/2026

224 pages

Ellipses

12,00 €

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