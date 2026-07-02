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Antisèches du Tarot

Emmanuelle Iger

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Ne séchez plus jamais devant vos cartes ! Ce coffret essentiel pour les débutants contient 33 fiches mémo rassemblant toutes les clefs du tarot (Marseille ou Rider-Waite-Smith) en un format pratique. Retrouvez rapidement la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de vos tirages pour une référence instantanée pendant la lecture, ou servir d'aide-mémoire dans votre étude. Les Antisèches sont là pour vous simplifier la vie : plongez dans le monde merveilleux du Tarot en toute confiance ! Emmanuelle Iger est l'auteure de nombreux livres sur le tarot. Retrouvez ses enseignements sur son site www. les-mots-clefs. com (Lien -> https : //www. editionsleduc. com/admin/www. les-mots-clefs. com)

Par Emmanuelle Iger
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Emmanuelle Iger

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Tarots

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Antisèches du Tarot

Emmanuelle Iger

Paru le 02/07/2026

33 pages

Leduc.s éditions

17,95 €

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Scannez le code barre 9782385642242
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