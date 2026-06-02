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L'essentiel des Fusions et Acquisitions

Eric Tort

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Dans un marché mondialisé, les opérations de "Fusions-Acquisitions" sont devenues incontournables. La finalité d'une opération de fusion-acquisition est de permettre à une entreprise commerciale (l'acquéreur) de prendre le contrôle d'une autre société (la cible). Les moyens pour parvenir à cette prise de contrôle peuvent revêtir des formes différentes. Cet ouvrage présente et explique les grands principes et la "mécanique générale" de ces opérations. Ce livre est la clé pour comprendre comment les entreprises se transforment, s'intègrent et se renforcent. Points forts - L'ouvrage aborde les aspects organisationnels pour rendre accessibles ces opérations. - De nombreux tableaux et exemples concrets et chiffrés

Par Eric Tort
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Eric Tort

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Entreprise

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L'essentiel des Fusions et Acquisitions

Eric Tort

Paru le 02/06/2026

144 pages

Gualino Editeur

17,00 €

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