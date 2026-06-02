L'essentiel des Fusions et Acquisitions

Dans un marché mondialisé, les opérations de "Fusions-Acquisitions" sont devenues incontournables. La finalité d'une opération de fusion-acquisition est de permettre à une entreprise commerciale (l'acquéreur) de prendre le contrôle d'une autre société (la cible). Les moyens pour parvenir à cette prise de contrôle peuvent revêtir des formes différentes. Cet ouvrage présente et explique les grands principes et la "mécanique générale" de ces opérations. Ce livre est la clé pour comprendre comment les entreprises se transforment, s'intègrent et se renforcent. Points forts - L'ouvrage aborde les aspects organisationnels pour rendre accessibles ces opérations. - De nombreux tableaux et exemples concrets et chiffrés