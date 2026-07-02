Un nouveau bloc de jeux à petit prix pour initier les enfants à l'art fascinant de l'origami. Avec 10 modèles simples adaptés aux débutants, ils apprendront à plier, créer et donner vie à de jolies formes en papier. Le bloc contient toutes les feuilles de couleur nécessaires, prêtes à l'emploi, pour réaliser facilement chaque modèle. Une activité créative, éducative et amusante, parfaite pour développer la motricité fine, la concentration et la patience tout en s'amusant. Idéal pour occuper les enfants de manière originale à la maison ou en voyage, ce bloc transforme chaque pliage en un petit chef-d'oeuvre coloré ! Points forts : - 10 modèles simples adaptés aux débutants - Feuilles de couleur incluses, prêtes à l'emploi - Initie à l'art de l'origami de façon ludique - Développe motricité fine et concentration - Activité créative et amusante - Parfait pour la maison ou en voyage