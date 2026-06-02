L'essentiel de la gestion de projet

De la conception à l'exploitation, cet ouvrage donne les clés pour naviguer dans tout le cycle de vie d'un grand projet. Il permet de maîtriser l'arsenal complet des méthodes d'organisation et de gestion pour transformer une idée en réalité opérationnelle et d'apprendre à respecter les contraintes les plus strictes grâce à un ensemble codifié de méthodes éprouvées. Ce livre est l'outil pédagogique pour décoder et piloter les projets industriels les plus ambitieux. En un seul volume, il réunit l'héritage historique et la rigueur méthodologique nécessaire aux leaders de demain. Points forts - Index franco-anglais des principales expressions pour s'assurer du bon usage d'un mot, d'une expression ou d'un sigle - Cet ouvrage fournit les informations essentielles pour tout responsable de projet - Il s'adresse aux étudiants en écoles de management et en écoles d'ingénieurs pour réviser