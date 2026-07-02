Mes premiers pas en padel

Le padel est aujourd'hui l'un des sports de raquette les plus en vogue. Ce livre permet aux enfants de l'aborder avec des mots simples, des exemples concrets et des chapitres courts qui donnent envie de jouer. Rédigé par un enseignant expert en padel, il rend accessible l'histoire du sport, ses règles simples et ses spécificités comme la vitre magique du terrain. Les enfants découvrent vite pourquoi ce jeu d'équipe est idéal pour bouger, s'amuser et progresser sans frustration. Du matériel essentiel aux coups secrets (coup droit, smash, volée), en passant par les déplacements pros et les règles de respect, chaque chapitre motive comme un jeu. Il insiste sur l'échauffement, la récupération et le fair-play pour jouer en toute sécurité. Avec un quiz test, un dictionnaire des termes fun (bandeja, vibora) et des conseils pour trouver un club proche, ce guide transforme la théorie en pratique immédiate et collective. Points forts : - Une approche pédagogique et bienveillante pour les enfants. - L'expertise d'un spécialiste - Apprentissage ludique et sécurisé