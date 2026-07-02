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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Dolly, la fidèle cocker

Anne Dumergue, Anne-Marie Desplat-Duc, Fiona Lopez

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- Les histoires touchantes d'animaux abandonnés qui ne cherchent qu'à trouver une famille aimante. - Deux enfants bénévoles qui donneront tout pour aider les pensionnaires. - Des one-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. Manon, directrice du Refuge des 4 pattes, et Pipelette la pie bienveillante, ont la plus grande des missions : aider les animaux en détresse à trouver une nouvelle famille ! Abandonnée par sa famille lors du grand départ en vacances d'été, Dolly la cocker se retrouve au Refuge des 4 pattes, la confiance brisée. Elle en est certaine : les humains ne l'aiment plus. Chloé se donne alors pour mission de lui redonner l'espoir, qu'un jour, on l'adoptera. Que ce soit par un monsieur un peu seul ou une maison de retraite pleins de nouveaux amis...

Par Anne Dumergue, Anne-Marie Desplat-Duc, Fiona Lopez
Chez Gulf Stream

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Auteur

Anne Dumergue, Anne-Marie Desplat-Duc, Fiona Lopez

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Dolly, la fidèle cocker

Anne Dumergue, Anne-Marie Desplat-Duc, Fiona Lopez

Paru le 02/07/2026

Gulf Stream

7,50 €

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