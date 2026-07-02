Il transforme ses camarades en idoles... et en vraies nymphomanes ! Deux cartes Seikô "textless" aléatoires à retrouver avec ce manga ! Autrefois, Sky était un garçon populaire. Mais depuis qu'il est à la fac, il passe son temps à se masturber au club de recherche sur les idoles, dont il est le président - mais aussi le seul membre ! Alors que le conseil des étudiants menace de fermer son club bidon, Sky se retrouve au pied du mur : il n'a que quelques semaines pour transformer la jolie Yuzu en idole et prouver que son projet est sérieux. Qu'à cela ne tienne, il fera les choses à sa manière ! Petit à petit, il change l'innocente Yuzu en poupée soumise, avide de sexe et de vices...