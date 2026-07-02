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#Manga

Idol Club

Shiwasu no Okina, No okina Shiwasu

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Il transforme ses camarades en idoles... et en vraies nymphomanes ! Deux cartes Seikô "textless" aléatoires à retrouver avec ce manga ! Autrefois, Sky était un garçon populaire. Mais depuis qu'il est à la fac, il passe son temps à se masturber au club de recherche sur les idoles, dont il est le président - mais aussi le seul membre ! Alors que le conseil des étudiants menace de fermer son club bidon, Sky se retrouve au pied du mur : il n'a que quelques semaines pour transformer la jolie Yuzu en idole et prouver que son projet est sérieux. Qu'à cela ne tienne, il fera les choses à sa manière ! Petit à petit, il change l'innocente Yuzu en poupée soumise, avide de sexe et de vices...

Par Shiwasu no Okina, No okina Shiwasu
Chez Dynamite

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Auteur

Shiwasu no Okina, No okina Shiwasu

Editeur

Dynamite

Genre

Hentai/porno

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Idol Club

Shiwasu no Okina, No okina Shiwasu

Paru le 09/07/2026

208 pages

Dynamite

14,50 €

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