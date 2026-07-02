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#Roman francophone

My Darling Jane

Ilsa Madden-Mills

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Ilsa Madden-Mills, l'autrice à succès d'après le Wall Street Journal, est de retour avec une romance sportive sexy où le quarterback tombe amoureux de l'entremetteuse, sa meilleure ennemie. En temps normal, Jane Darling n'aurait jamais mis les pieds dans un bar sportif, vêtue d'une toge et d'ailes d'ange. Mais l'heure est grave : elle doit absolument lancer son agence de rencontre pour subvenir aux besoins de sa fille et lui assurer un futur digne de ce nom ! Sa mission : attirer de nouveaux clients à tout prix. Son costume de Cupidon ne passe pas inaperçu aux yeux de Jasper Jannich, le quarterback favori de New York. Jane et lui ne se sont jamais entendus, mais il finit par lui faire une proposition alléchante : devenir le premier client de Cupid's Arrow, son nouveau business. Malgré ses réticences - après tout, Jasper est un véritable tombeur - Jane accepte, consciente du potentiel de son projet. Le problème ? Rencard après rencard, il devient de plus en plus évident que Jane est la seule femme qu'il désire. De son côté, elle n'est pas tout à fait indifférente... mais son coeur a déjà été brisé. Pour aller de l'avant, il est désormais clair qu'ils vont avoir besoin de vaincre leurs peurs et de se faire confiance. Parce que l'alchimie torride qui les unit ne peut pas suffire... Il est prêt à faire une passe décisive. Sa Darling la saisira-t-elle ?

Par Ilsa Madden-Mills
Chez Plumes du Web

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Auteur

Ilsa Madden-Mills

Editeur

Plumes du Web

Genre

Romance sexy

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My Darling Jane

Ilsa Madden-Mills

Paru le 02/07/2026

Plumes du Web

18,90 €

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