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Traversées

Dominique De Staercke

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Cinquante ans de montagnes. Cinquante ans d'histoires, de visages, de longues marches et de hauts sommets atteints - mais aussi de traversées intérieures. Ce livre raconte bien plus qu'un itinéraire d'alpiniste : c'est une vie qui s'élève, un apprentissage pas à pas, du rêve d'enfant aux horizons du grand âge. Entre récits de cimes, histoire de grandes premières, anecdotes souriantes et confidences sur les chemins creux du temps, l'auteur évoque ses compagnons de cordée, les anonymes rencontrés au détour d'un col et les pionniers qui ont tracé la voie. A travers ces pages, se dessine une géographie humaine et philosophique, faite de respect, de gratitude, mais aussi d'élan - celui qui pousse à partir, à recommencer, à apprendre à attendre. Car monter là-haut, c'est avant tout accepter la lenteur, la patience, l'humilité face aux éléments et au doute. Sans nostalgie, l'auteur évoque un monde où l'effort, la confiance et l'amitié demeurent des repères. Entre hommage et témoignage, ce livre s'adresse à tous : aux passionnés de cimes comme à ceux qui cherchent dans le relief du monde une inspiration, une respiration, une manière de rester debout face au vent. Un livre à lire comme on gravirait une montagne.

Par Dominique De Staercke
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Dominique De Staercke

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Récits de montagne

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Traversées

Dominique De Staercke

Paru le 02/06/2026

296 pages

Editions Slatkine

29,00 €

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Scannez le code barre 9782832114391
9782832114391
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