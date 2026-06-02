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#Roman francophone

La force d'un destin

Mohamed Bouamar

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A l'âge de deux ans, l'auteur voit son enfance marquée par un premier accident. A cinq ans, une nouvelle opération bouleverse son quotidien. A huit ans, tout bascule : le syndrome de Guillain-Barré le laisse paralysé, cloué dans un fauteuil roulant. Mais cet ouvrage n'est pas seulement le récit d'une maladie. C'est une leçon de courage, d'amour et de foi. De ses séjours à l'hôpital à ses voyages autour du monde, des opérations douloureuses qu'il a subies à la réalisation de son rêve américain, Mohamed Bouamar raconte avec sincérité et émotion comment il a transformé l'épreuve en force. A travers la famille, l'amitié et la spiritualité, il transmet un message universel : malgré la souffrance et les obstacles, l'espoir existe toujours. La patience et la persévérance peuvent transformer une vie.

Par Mohamed Bouamar
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Mohamed Bouamar

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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La force d'un destin

Mohamed Bouamar

Paru le 02/06/2026

104 pages

Les éditions du Panthéon

12,50 €

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Scannez le code barre 9782754777582
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