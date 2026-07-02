Céline Dion a grandi sous le ciel du Québec avant de conquérir le monde avec une puissance vocale unique, une émotion brute et une authenticité rare. Des concours locaux à la scène de l'Eurovision, des studios de Las Vegas aux plus grandes cérémonies internationales, elle a bâti l'un des parcours les plus impressionnants de l'histoire de la musique. Dans cette biographie, Marc Dufaud retrace plus de quarante ans de carrière : l'enfance au sein d'une famille nombreuse, l'ascension fulgurante, les records, les rencontres artistiques décisives, les triomphes, mais aussi les défis personnels qui ont façonné la femme autant que l'artiste. A travers des récits sensibles et documentés, il met en lumière la force, l'humanité et l'héritage d'une icône universelle qui a vendu plus de 250 millions d'albums et bouleversé des générations. Un hommage vibrant à une voix hors norme, à une artiste qui a transformé chaque chanson en histoire, et dont l'aura continue de rayonner dans la culture populaire mondiale. Journaliste et écrivain passionné de musique, Marc Dufaud a consacré de nombreux ouvrages aux grandes figures de la chanson. Son regard précis et inspiré offre ici un portrait d'une rare profondeur de Céline Dion.