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Céline Dion

Marc Dufaud

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Céline Dion a grandi sous le ciel du Québec avant de conquérir le monde avec une puissance vocale unique, une émotion brute et une authenticité rare. Des concours locaux à la scène de l'Eurovision, des studios de Las Vegas aux plus grandes cérémonies internationales, elle a bâti l'un des parcours les plus impressionnants de l'histoire de la musique. Dans cette biographie, Marc Dufaud retrace plus de quarante ans de carrière : l'enfance au sein d'une famille nombreuse, l'ascension fulgurante, les records, les rencontres artistiques décisives, les triomphes, mais aussi les défis personnels qui ont façonné la femme autant que l'artiste. A travers des récits sensibles et documentés, il met en lumière la force, l'humanité et l'héritage d'une icône universelle qui a vendu plus de 250 millions d'albums et bouleversé des générations. Un hommage vibrant à une voix hors norme, à une artiste qui a transformé chaque chanson en histoire, et dont l'aura continue de rayonner dans la culture populaire mondiale. Journaliste et écrivain passionné de musique, Marc Dufaud a consacré de nombreux ouvrages aux grandes figures de la chanson. Son regard précis et inspiré offre ici un portrait d'une rare profondeur de Céline Dion.

Par Marc Dufaud
Chez Editions Casa

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Auteur

Marc Dufaud

Editeur

Editions Casa

Genre

Variété internationale

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Céline Dion

Marc Dufaud

Paru le 02/07/2026

276 pages

Editions Casa

19,95 €

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