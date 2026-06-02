3 guerres, 3 destins

Ils ont été plus de deux millions, engagés dans la défense de leur patrie, à être capturés par les armées allemandes lors de la débâcle de juin 1940. La plupart ont été conduits en Allemagne, dans des camps ou des kommandos où ils passèrent cinq ans dans des conditions terribles. Pendant toutes ces années, ils ont, à leur façon, fait de la résistance et ont développé entre eux des relations de confiance et de solidarité authentiques et désintéressées. Soutenus par leur foi, ils ont, pendant ces cinq années, espéré la victoire alliée et ont tenu bon dans l'espoir de retrouver leur famille, leurs amis et les paysages tant aimés de leur pays. Leur retour, en 1945, fut une immense déception. L'accueil fut glacial et très vite, les autorités dirigeantes les rendirent responsables de la défaite de 1940, pourtant dûe aux différents gouvernements de la IIIe République et aux choix discutables de l'état-major. Ces deux millions d'oubliés se sont réfugiés dans le silence et ont, malgré tout, contribué à la reconstruction du pays en serrant les dents et les poings. 80 ans plus tard, alors qu'il ne sont plus là, l'auteur a souhaité évoquer leur épreuve et leur ressenti sur la page d'histoire qu'ils ont écrite. En s'inspirant des souvenirs de son père et d'autres recherches, Pierre Jalin, au travers de l'histoire récente de sa famille paternelle, réhabilite la mémoire de ces deux millions de soldats oubliés qui ont été des Prisonniers de Guerre, sans lesquels la France et les générations actuelles ne seraient pas ce qu'elles sont. Peu d'ouvrages ont été publiés racontant la vie de ces hommes qui avaient fait le choix de la discrétion. Il est temps qu'ils soient entendus aujourd'hui que les années ont passé.