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Subliminales

Sébastien Jullian

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Paris, la Ville Lumière... plongée dans l'obscurité du mystère. En quelques jours, trois jeunes femmes disparaissent sans laisser de trace. Aucune lutte. Aucun témoin. Aucun indice. Juste le silence... et des coïncidences troublantes. Bart, enquêteur hanté par une affaire non résolue, sent le passé refaire surface. A ses côtés, Madeleine. Discrète. Insaisissable. Ses rêves troublants murmurent des avertissements qu'elle seule semble entendre. Derrière les murs, les trois jeunes femmes ignorent encore le cauchemar qui les attend. Secrets, manipulations, souffrance : voilà la recette de Sébastien Jullian qui nous livre un nouvel opus entre rêve et réalité, où le subliminal prend vie et nous mène au coeur d'une enquête déroutante.

Par Sébastien Jullian
Chez Des livres et du Rêve

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Auteur

Sébastien Jullian

Editeur

Des livres et du Rêve

Genre

Littérature française

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Subliminales

Sébastien Jullian

Paru le 02/06/2026

314 pages

Des livres et du Rêve

19,50 €

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