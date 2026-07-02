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Fusions et acquisitions

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Déjouez la complexité des opérations de restructuration Rédigé dans un style Question/Réponse et structuré en 3 parties , le Mémento Fusions & Acquisitions apporte des réponses concrètes à plus de 900 questions : 1". Aspects stratégiques et opérationnels " : les 5 étapes du " deal continuum " suivant l'ordre chronologique du processus. 2". Comptes sociaux, résultat fiscal, contrôle et information " : toutes les incidences sur les comptes sociaux et le résultat fiscal des opérations de restructuration. 3". Comptes consolidés en normes IFRS " : l'incidence sur les comptes consolidés IFRS des opérations de croissance externe et de désinvestissement (prise de contrôle, partenariats, influence notable, etc.). Rédigé par PwC : les experts du Pôle Transactions et les auteurs des Mémentos Comptable et IFRS.

Par PWC
Chez Francis Lefebvre

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Auteur

PWC

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Fusion des sociétés

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Fusions et acquisitions

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Paru le 02/07/2026

Francis Lefebvre

235,00 €

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