Fusions et acquisitions

Déjouez la complexité des opérations de restructuration Rédigé dans un style Question/Réponse et structuré en 3 parties , le Mémento Fusions & Acquisitions apporte des réponses concrètes à plus de 900 questions : 1". Aspects stratégiques et opérationnels " : les 5 étapes du " deal continuum " suivant l'ordre chronologique du processus. 2". Comptes sociaux, résultat fiscal, contrôle et information " : toutes les incidences sur les comptes sociaux et le résultat fiscal des opérations de restructuration. 3". Comptes consolidés en normes IFRS " : l'incidence sur les comptes consolidés IFRS des opérations de croissance externe et de désinvestissement (prise de contrôle, partenariats, influence notable, etc.). Rédigé par PwC : les experts du Pôle Transactions et les auteurs des Mémentos Comptable et IFRS.