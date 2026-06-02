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Crime, oracle et mojito

Erin Orpale

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Quand Norah réserve au dernier moment un séjour bien-être à Ibiza, elle croit répondre à un simple appel du large... ou peut-être à un signe de son oracle. Au programme : villa de rêve, yoga face à la mer, nouvelles rencontres et cocktails sous le soleil. Mais derrière les sourires, les confidences tardives et les airs de vacances parfaites, quelque chose cloche. Entre une colocataire aussi discrète qu'inquiète, une influenceuse au bord de la rupture, un photographe aussi agaçant que troublant, et un séduisant professeur de yoga entouré de mystère, Norah sent que l'île lui réserve bien plus qu'un simple séjour de déconnexion. Et quand le paradis bascule dans le drame, son intuition pourrait bien devenir sa seule arme. Sous le ciel d'Ibiza, les apparences vacillent, les secrets remontent à la surface... et un mojito peut parfois avoir un goût de danger.

Par Erin Orpale
Chez Les éditions du 38

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Auteur

Erin Orpale

Editeur

Les éditions du 38

Genre

Romans policiers

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Crime, oracle et mojito

Erin Orpale

Paru le 02/06/2026

275 pages

Les éditions du 38

21,00 €

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