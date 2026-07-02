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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

PSG Formidouble

Tom Scholes

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Pendant des années, le Paris Saint-Germain a été le club du " presque " : des investissements colossaux, des joueurs extraordinaires, des ambitions immenses, mais aucune Ligue des champions au palmarès. "La Révolution parisienne" raconte le tournant : la saison qui a conduit le PSG à son premier sacre européen, retracée match après match. Tom Scholes suit de près la transformation du club après la fin de l'ère bling-bling et montre comment, sous la conduite de Luis Enrique et grâce à une nouvelle identité collective, Paris a su dépasser le poids de son histoire pour changer de dimension. Entre analyses, moments clés et portraits des principaux acteurs, le livre raconte une métamorphose sportive qui parlera aux supporters du PSG, aux passionnés de football européen et à tous les lecteurs en quête d'une grande histoire de vision, de pression et de rédemption.

Par Tom Scholes
Chez Gremese International

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Auteur

Tom Scholes

Editeur

Gremese International

Genre

Sports

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PSG Formidouble

Tom Scholes

Paru le 10/09/2026

Gremese International

13,90 €

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