Les mathématiques au collège : exercices corrigés progressifs. Cycle 4

Ce livre d'exercices de mathématiques met délibérément l'accent sur l'acquisition des compétences. Chacune des techniques au programme des classes de 5e, 4e et 3e (qui correspondent au cycle 4 de l'enseignement scolaire) est présentée de manière directe et suivie d'un grand nombre d'exercices : " J'additionne deux nombres relatifs ", " Je soustrais deux nombres relatifs ", " J'effectue une suite d'additions et de soustractions ", etc. De telles techniques ne pouvant vraiment s'acquérir que par une pratique sérieuse, le nombre d'exercices proposés est à chaque fois conséquent : c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Tous les exercices sont corrigés en fin de chapitre. L'élève ainsi que ceux qui l'accompagnent pourront alors vérifier en toute confiance les résultats obtenus. Les rappels de cours, sur fond grisé, introduisent au fur et à mesure les notions nécessaires, ce qui fait que cet ouvrage pourra être utilisé de manière autonome.