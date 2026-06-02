Cet ouvrage vous propose 20 séries et 4 épreuves de tests psychotechniques pour préparer efficacement les concours d'entrée dans les écoles paramédicales et de travail social. Toutes les épreuves se présentent sous forme de QCM et chacune est suivie d'un corrigé complet et détaillé. Voici les différents types de tests utilisés : - tests d'attention ; - tests d'observation ; - tests de raisonnement logique ; - tests de raisonnement numérique ; - tests d'aptitude verbale ; - tests d'organisation de données. Avec cet ouvrage, vous allez vous entraîner dans les conditions réelles des concours et mettre toutes les chances de réussite de votre côté.