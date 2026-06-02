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L'essentiel de la théorie des organisations

Roger Aïm

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L'auteur, pour garder le caractère pédagogique de l'ouvrage, a privilégié l'analyse chronologique par grande école de pensée. Il a donc procédé en deux temps : une présentation, par école de pensée, des grands concepts de la théorie des organisations et de leurs auteurs ; - et une présentation typologique des trois grandes structures organisationnelles d'entreprise : la structure fonctionnelle, la structure divisionnelle et la structure matricielle. Points forts - Une cartographie par école de pensée pour réviser - Faire découvrir les différents concepts clés de la théorie des organisations et le fonctionnement des structures d'entreprise - Ce livre est destiné aux étudiants des universités, des écoles de commerce, de management et d'ingénieurs - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique

Par Roger Aïm
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Roger Aïm

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Management

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L'essentiel de la théorie des organisations

Roger Aïm

Paru le 02/06/2026

160 pages

Gualino Editeur

17,00 €

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Scannez le code barre 9782297288491
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