L'essentiel de la théorie des organisations

L'auteur, pour garder le caractère pédagogique de l'ouvrage, a privilégié l'analyse chronologique par grande école de pensée. Il a donc procédé en deux temps : une présentation, par école de pensée, des grands concepts de la théorie des organisations et de leurs auteurs ; - et une présentation typologique des trois grandes structures organisationnelles d'entreprise : la structure fonctionnelle, la structure divisionnelle et la structure matricielle. Points forts - Une cartographie par école de pensée pour réviser - Faire découvrir les différents concepts clés de la théorie des organisations et le fonctionnement des structures d'entreprise - Ce livre est destiné aux étudiants des universités, des écoles de commerce, de management et d'ingénieurs - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique