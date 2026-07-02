Le Robert junior du français à l'école CM1-CM2-6e

Le Robert junior, n°1 des dictionnaires pour l'école, innove avec Le Robert junior du français à l'école , le compagnon idéal pour réussir en français. Grâce à ses explications visuelles, son format pratique et son parcours vivant, les enfants comprennent et mémorisent efficacement les notions essentielles ! 80 cartes mentales colorées et engageantes pour retenir en un clin d'oeil Un grand voyage stimulant au coeur des notions de grammaire, vocabulaire, orthographe et conjugaison 100 % conforme aux programmes avec toutes les notions du programme de CM1 à la 6e Facile à consulter, avec son format chevalet que l'enfant peut garder ouvert avec les explications à portée de vue.