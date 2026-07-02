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Le Robert junior du français à l'école CM1-CM2-6e

Collectif, Marion Charreau

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Le Robert junior, n°1 des dictionnaires pour l'école, innove avec Le Robert junior du français à l'école , le compagnon idéal pour réussir en français. Grâce à ses explications visuelles, son format pratique et son parcours vivant, les enfants comprennent et mémorisent efficacement les notions essentielles ! 80 cartes mentales colorées et engageantes pour retenir en un clin d'oeil Un grand voyage stimulant au coeur des notions de grammaire, vocabulaire, orthographe et conjugaison 100 % conforme aux programmes avec toutes les notions du programme de CM1 à la 6e Facile à consulter, avec son format chevalet que l'enfant peut garder ouvert avec les explications à portée de vue.

Par Collectif, Marion Charreau
Chez Le Robert

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Auteur

Collectif, Marion Charreau

Editeur

Le Robert

Genre

français

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Le Robert junior du français à l'école CM1-CM2-6e

Collectif, Marion Charreau

Paru le 02/07/2026

Le Robert

21,90 €

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