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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Breathe

Eva Sorn

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"Je te promets de t'aimer dans cette vie, et dans toutes les autres à venir". Après sa première année à l'université, Romy va réaliser son rêve : passer un été à Hawaï. Accompagnée de sa meilleure amie Isadora, elle s'envole pour ce paradis qui l'attire depuis toujours. A elle les paysages paradisiaques, les plages infinies, les expériences inoubliables ! Romy y rencontre une bande de jeunes étudiants aussi déjantés qu'elle, mais ne s'attendait pas à tomber sur Tobias. Il était son meilleur ami et celui de Grayson, son ex. Ils ne se sont pas revus depuis ce fameux baiser échangé il y a un an... Entre tensions, fous rires et tentations, cet été pourrait bien changer leur relation à jamais. Inclus, un chapitre bonus Intensité érotique : Found family He falls first, he falls harder TW : abus d'alcool, abus de drogues, langage cru et explicite, scène à caractère sexuel explicites, scène de noyade

Par Eva Sorn
Chez Pocket

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Auteur

Eva Sorn

Editeur

Pocket

Genre

Romance sexy

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Breathe

Eva Sorn

Paru le 02/07/2026

504 pages

Pocket

9,90 €

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