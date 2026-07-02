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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Empoisonnés

Tracy Wolff

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Le cinquième tome de la série événement Assoiffés en poche ! Par l'autrice de The Calder Academy . Personne n'est sorti indemne de la dernière bataille. Flint est en colère contre le monde entier. Jaxon est en train de changer, je ne le reconnais plus. Et Hudson a érigé un mur entre nous que je ne suis pas sûre de pouvoir abattre un jour. La guerre approche, à présent, alors que nous ne sommes pas prêts. Il va nous falloir une armée pour espérer gagner. Mais j'ai avant tout besoin d'éclaircissements au sujet de mes ancêtres. Des éclaircissements qui pourraient bien révéler le vrai monstre parmi nous. Et ce n'est pas peu dire, dans un monde débordant de vampires assoiffés de sang et de gargouilles immortelles, et où une antique querelle entre deux déesses fait rage. Aucun d'entre nous n'a la garantie qu'il sera encore debout une fois la poussière retombée, mais si nous voulons sauver ce monde, je n'ai pas le choix. Je vais devoir embrasser toutes les parts de moi... même celles qui m'effraient le plus.

Par Tracy Wolff
Chez Pocket

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Auteur

Tracy Wolff

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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Empoisonnés

Tracy Wolff trad. Aylin Manço

Paru le 02/07/2026

456 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266355889
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