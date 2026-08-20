Un exposé synthétique, pratique et théorique de l'état du droit positif applicable au procès civil L'ouvrage expose de manière synthétique, pratique et théorique, l'état du droit positif applicable au procès civil. Il est à jour des dernières réformes en la matière. Il s'adresse aussi bien aux étudiants de Licence et de Master qu'aux professionnels exerçant leur art au Palais. Il sera aussi d'une grande aide à ceux qui préparent l'examen du CRFPA, le concours de l'ENM ou encore celui de greffier ou directeur des services de greffe. Deux traits significatifs marquent l'originalité du livre. Tout d'abord, celui-ci comporte des développements consacrés à l'analyse des règles applicables aux procédures collectives . Souvent délaissées par les processualistes, celles-ci constituent pourtant un lieu d'expériences juridiques et judiciaires dont l'examen permet d'éprouver les catégories et les principes issus du code de procédure civile. Au reste, les spécialistes du droit des entreprises en difficulté manquent parfois de repères sur les questions procédurales dont ils ont à traiter. Il importait de leur en proposer. Secondement, les auteurs ont délibérément pratiqué l' art du contrepoint. La procédure n'est pas un agrégat de formalités. Elle met en verbe une théorie de la justice civile et, ce faisant, elle ouvre un espace aux divergences d'opinion et au dialogue doctrinal. Aussi bien et sans altérer la cohérence des parties didactiques, figurent en petits caractères et dans des passages intitulés pour aller plus loin, les points de vue propres à chacun des auteurs, au risque de la dissonance, mais au bénéfice du contradictoire.