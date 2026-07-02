Mes histoires à l’école GS

Deux histoires et plein d'activités pour accompagner l'enfant dans sa vie à l'école et revoir les apprentissages de Grande section Des textes rassurants dans lesquels l'enfant peut facilement s'identifier, associés à des activités ludiques, pour aborder en douceur l'école et ses apprentissages Deux histoires en lien avec la vie quotidienne de l'enfant à l'école Une journée bien remplie A l'école, on ne s'arrête jamais ! On travaille beaucoup, mais on s'amuse drôlement aussi... Surtout avec les copains. A la médiathèque Aujourd'hui, c'est jour de sortie à la médiathèque. Inès est tellement contente : c'est son papa qui accompagne la classe, avec la maman d'Omar ! Le trajet se fait à pieds, il y a des règles importantes à respecter... Des activités au fil de l'histoire pour revoir les apprentissages de l'année Chaque histoire, illustrée par de grandes images, est le support d'activités pour revoir le programme de l'année. - Graphisme - Ecriture - Maths - Langage - Lecture - Découverte du monde + Des coloriages + L'imagier des mots de l'histoire + Un abécédaire + Un mémo des nombres