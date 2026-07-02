La RSE pour les TPE : mode d'emploi

Et si la RSE devenait enfin un outil simple et accessible pour toutes les TPE ? Dans un monde marqué par les crises, les incertitudes, les exigences réglementaires croissantes et les limites planétaires atteintes, la RSE n'est plus un "plus" réservée aux grandes organisations : elle est un levier stratégique essentiel, en particulier pour les TPE. Marianne Jeandidier dévoile une méthode claire, progressive et opérationnelle pour intégrer facilement la responsabilité sociétale au coeur du pilotage d'une TPE, à travers : - une vision forte : la RSE n'est pas un coût, mais un outil de performance et de pérennité des entreprises ; - les 10 étapes clés pour structurer une démarche RSE robuste dans une TPE ; - des outils simples proposés en exemple pour déployer la démarche ; - des exemples concrets issus du terrain. Ce livre pédagogique montre comment la RSE aide à sécuriser le modèle économique, renforcer l'organisation, améliorer les conditions de travail, maîtriser les risques et gagner en crédibilité auprès des clients, des financeurs et des partenaires. Un guide indispensable pour toutes les TPE qui veulent avancer vers une performance durable et cohérente.