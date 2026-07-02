Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La RSE pour les TPE : mode d'emploi

Marianne Jeandidier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la RSE devenait enfin un outil simple et accessible pour toutes les TPE ? Dans un monde marqué par les crises, les incertitudes, les exigences réglementaires croissantes et les limites planétaires atteintes, la RSE n'est plus un "plus" réservée aux grandes organisations : elle est un levier stratégique essentiel, en particulier pour les TPE. Marianne Jeandidier dévoile une méthode claire, progressive et opérationnelle pour intégrer facilement la responsabilité sociétale au coeur du pilotage d'une TPE, à travers : - une vision forte : la RSE n'est pas un coût, mais un outil de performance et de pérennité des entreprises ; - les 10 étapes clés pour structurer une démarche RSE robuste dans une TPE ; - des outils simples proposés en exemple pour déployer la démarche ; - des exemples concrets issus du terrain. Ce livre pédagogique montre comment la RSE aide à sécuriser le modèle économique, renforcer l'organisation, améliorer les conditions de travail, maîtriser les risques et gagner en crédibilité auprès des clients, des financeurs et des partenaires. Un guide indispensable pour toutes les TPE qui veulent avancer vers une performance durable et cohérente.

Par Marianne Jeandidier
Chez Association française de normalisation

|

Auteur

Marianne Jeandidier

Editeur

Association française de normalisation

Genre

Entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La RSE pour les TPE : mode d'emploi par Marianne Jeandidier

Commenter ce livre

 

La RSE pour les TPE : mode d'emploi

Marianne Jeandidier

Paru le 02/07/2026

Association française de normalisation

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782124659630
9782124659630
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.