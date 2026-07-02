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Maths 3e + Brevet

Yvan Monka, Florie Monka, Romain Ronzeau

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Le livre pour réviser les Maths en 3e avec la chaîne YouTube d'Yvan Monka m@ths et tiques Cours, Exos, Méthodes pour ton année de 3e et pour le Brevet ! Ce livre est conçu comme un guide pour organiser les ressources vidéos de la chaîne et t'aider dans tes apprentissages. Tout est construit selon un parcours progressif comprenant pour chaque chapitre un cours complet et de nombreux exercices. Pour t'entraîner sur chaque point du programme de 3e, il suffit de flasher les QR codes présents tout au long de l'ouvrage.

Par Yvan Monka, Florie Monka, Romain Ronzeau
Chez Nathan

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Auteur

Yvan Monka, Florie Monka, Romain Ronzeau

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques 3e

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Maths 3e + Brevet

Yvan Monka, Florie Monka, Romain Ronzeau

Paru le 02/07/2026

184 pages

Nathan

12,90 €

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